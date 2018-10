Berlin (AFP) Die Vernichtung von rund 370 Tonnen Chemiewaffen-Reststoffen aus Syrien in Deutschland ist abgeschlossen. Das Material aus syrischen Senfgasbeständen sei in einer Spezialanlage im niedersächsischen Munster "professionell und umweltgerecht" entsorgt worden, teilten das Auswärtige Amt und das Bundesverteidigungsministerium am Montagabend in Berlin mit. Rund fünf Monate dauerte die Entsorgung, die von der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) überwacht wurde.

