Berlin (AFP) Die deutsche Wirtschaft stellt sich wegen des fast einwöchigen Lokführerstreiks bei der Deutschen Bahn auf Schäden in dreistelliger Millionenhöhe ein. Die "erneute Eskalation im Tarifstreit" sorge für "leere Lager, unterbrochene Wertschöpfungsketten und Produktionsausfälle in zahlreichen Industriebranchen", kritisierte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) am Montag in Berlin. Der fast einwöchige Ausstand schade dem Industriestandort Deutschland massiv und könne Schäden in Höhe von mehreren hundert Millionen Euro verursachen, warnte der Verband.

