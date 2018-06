Ingolstadt (AFP) Mitglieder des russischen Motorradclubs Die Nachtwölfe sind am Sonntag nach Deutschland eingereist. Zehn Mitglieder der Gruppe seien über das an der Grenze zu Österreich gelegene Bad Reichenhall ins Land gekommen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord in Ingolstadt in der Nacht zum Montag. Die Bundespolizei habe bei Kontrollen auf der A8 die Nachtwölfe am Sonntagabend angehalten und sie schließlich bis zu ihrer Unterkunft in München begleitet.

