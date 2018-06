Berlin (AFP) Gut anderthalb Wochen nach dem EU-Beschluss zur Stärkung der Seenotrettung im Mittelmeer haben die deutschen Marineschiffe "Berlin" und "Hessen" Kreta erreicht. Beide Schiffe lägen im Hafen der griechischen Insel und würden mit Material und Personal für den Einsatz bestückt, sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums am Montag in Berlin. Noch sei aber nicht geklärt, wie die deutschen Kriegsschiffe in den Einsatz der EU-Grenzschutzagentur Frontex eingegliedert werden, hieß es aus dem Außenministerium.

