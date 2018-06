Brüssel (AFP) Die EU will sich in ihrer Flüchtlingspolitik nicht am Vorbild Australiens orientieren und Flüchtlingsboote demzufolge nicht mit militärischen Mitteln zur Umkehr zwingen. Das australische Vorgehen könne "niemals ein Modell für uns sein", sagte eine Sprecherin der EU-Kommission am Montag in Brüssel. Europa setze auf das Prinzip der "Nicht-Zurückweisung". Die EU habe "keine Absicht, dies zu ändern".

