Köln (SID) - Frauenfußball-Bundesligist Bayern München hat die Verträge mit den österreichischen Nationalspielerinnen Laura Feiersinger und Carina Wenninger bis 2017 verlängert. Das gab der Meisterschafts-Kandidat am Montag bekannt. Abwehrspielerin Wenninger (24) spielt seit 2007 in München, Mittelfelspielerin Feiersinger (22) seit 2011. "Beide gehören zum Kern unserer Mannschaft und haben in den vergangenen Jahren tolle Leistungen für unseren Verein gezeigt", sagte Trainer Thomas Wörle.