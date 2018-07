Frankfurt/Main (SID) - Bundesligist FSV Mainz 05 muss in den anstehenden beiden Partien auf Abwehrspieler Daniel Brosinski verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte den 26-Jährigen nach seiner Notbremse im Spiel am Sonntag gegen den Hamburger SV (1:2). Außenverteidiger Brosinski war von Schiedsrichter Peter Sippel (München) in der 89. Minute des Feldes verwiesen worden, nachdem er den Hamburger Artjoms Rudnevs gefoult hatte. Der Platzverweis war allerdings umstritten.