Turin (SID) - Ohne Weltmeister Sami Khedira reiste Titelverteidiger Real Madrid zum Halbfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin. Trainer Carlo Ancelotti verzichtete auf die Nominierung des Mittelfeldakteurs, der in den Planungen des Italieners keine große Rolle mehr spielt. Im laufenden Wettbewerb kam Khedira ohnehin nur zweimal zum Einsatz.

Khedira, beim 4:1 im Endspiel des vergangenen Jahres gegen den Lokalrivalen Atlético Madrid noch für die Startelf nominiert, wird die Königlichen am Saisonende mit Ablauf seines Vertrages ablösefrei verlassen. Möglich ist unter anderem eine Rückkehr in die Bundesliga, wo angeblich Schalke 04 und auch Borussia Dortmund Interesse an einer Verpflichtung des 28-Jährigen zeigen.