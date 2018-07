Jerusalem (AFP) Nach gewaltsamen Protesten gegen Rassismus in Israel haben Staatschef Reuven Rivlin und Ministerpräsident Benjamin Netanjahu Fehler im Umgang mit äthiopischstämmigen Juden eingeräumt und Besserungen zugesagt. "Wir haben nicht genau genug hingesehen und nicht genau genug zugehört", erklärte Rivlin am Montag. Netanjahu kündigte an, den Rassismus "mit der Wurzel auszureißen". Die äthiopische Gemeinde kündigte weitere Proteste an.

