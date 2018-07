Nairobi (AFP) Kenias Vizepräsident William Ruto hat mit schwulenfeindlichen Äußerungen in einem Gottesdienst für Aufsehen gesorgt. "Wir werden Homosexualität in unserer Gesellschaft nicht gestatten, weil sie gegen unsere religiösen und kulturellen Überzeugen verstößt", sagte Ruto laut der Zeitung "The Star" vom Montag vor jubelnden Gläubigen in einer Kirche am Stadtrand von Nairobi. "In diesem Land ist für Homosexualität kein Platz", fügte er hinzu.

