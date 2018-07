Düsseldorf (dpa) - Einer der dienstälteren Einbrecher Deutschlands hat in Düsseldorf bei einem Fluchtversuch dem Alter Tribut zollen müssen. Der Senior verlor bei einem Sprung vom Balkon seine Brille und verletzte sich schwer, wie die Polizei heute in Düsseldorf mitteilte. Seinen 70. Geburtstag musste er deshalb am Wochenende in einem Gefängnis-Krankenhaus feiern. Die erste Verurteilung des Mannes mit einem jahrzehntelangen Vorstrafenregister ist aus dem Jahr 1973. Allein in Düsseldorf wurde er sechsmal verurteilt. Auch in München, Hannover und Dortmund wurde ihm schon der Prozess gemacht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.