Berlin (dpa) - Rekord-Kokainfund in Berlin: Insgesamt 386 Kilogramm des Rauschgifts hat die Polizei heute in Bananenkisten in Berliner Aldi-Supermärkten entdeckt. Das sei die größte Menge Kokain, die jemals auf einen Schlag in Berlin gefunden worden sei, sagte Polizeisprecher Stefan Redlich bei der Präsentation des Fundes im Landeskriminalamt. Die Bananenkisten tragen die Herkunftsaufschrift Kolumbien. Mitarbeiter entdeckten die Drogenpäckchen in insgesamt 14 Aldi-Filialen in Berlin und Brandenburg.

