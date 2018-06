Moskau (AFP) In der kleinen Republik Moldau haben tausende Menschen gegen den Verlust von einer Milliarde Dollar (900 Millionen Euro) durch dubiose Transaktionen mehrerer Banken demonstriert. An dem Protest im Zentrum der Hauptstadt Chisinau beteiligten sich am Sonntag etwa 10.000 Menschen, wie die russische Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf Polizeiangaben berichtete. In Sprechchören wandten sich die Demonstranten demnach gegen Korruption und forderten den Rücktritt des Generalstaatsanwalts sowie mehrerer Richter des Obersten Gerichtshofs und von Politikern, die in den Skandal verwickelt sein sollen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.