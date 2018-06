Nach 2:1 in Mainz: Hamburger SV verlässt die Abstiegsränge

Mainz (dpa) - Der Hamburger SV hat einen weiteren großen Schritt zum Verbleib in der Fußball-Bundesliga gemacht. Mit dem glücklichen 2:1 (1:0) beim FSV Mainz 05 verließen die Norddeutschen erstmals seit dem 25. Spieltag die Abstiegsränge. Gojko Kacar schoss am Sonntag in der 87. Minute das erlösende Tor für die Gäste. Das Team des neuen HSV-Trainers Bruno Labbadia war in der 37. Minute durch ein Eigentor des Mainzers Julian Baumgartlinger in Führung gegangen. Yunus Malli erzielte vor 34 000 Zuschauern für die Gastgeber den zwischenzeitlichen Ausgleich (76.). Der HSV verbesserte sich drei Spieltage vor Saisonschluss mit 31 Punkten auf den 14. Platz.

Champions-League-Anwärter Gladbach feiert späten Sieg in Berlin Berlin (dpa) - Im Rennen um die direkte Champions-League-Teilnahme hat Borussia Mönchengladbach Platz drei in der Fußball-Bundesliga behauptet. Das Team von Trainer Lucien Favre gewann am Sonntag bei Hertha BSC dank eines Treffers von Ibrahima Traoré in der 85. Minute mit 2:1 (1:1). Max Kruse hatte die Gäste in der elften Minute in Führung gebracht, Valentin Stocker glich fast im Gegenzug für die Berliner aus. Die Borussia hat damit bereits 60 Punkte auf dem Konto und liegt nur noch zwei Zähler hinter dem Tabellenzweiten Wolfsburg.

FC Chelsea zum fünften Mal englischer Meister

London (dpa) - Der FC Chelsea hat sich durch einen 1:0 (1:0)-Sieg gegen Crystal Palace die englische Fußball-Meisterschaft gesichert. Mit 83 Punkten sind die Blues drei Spieltage vor dem Saisonende von den Verfolgern Manchester City und FC Arsenal (beide 67) nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Den Treffer an der Stamford Bridge erzielte am Sonntag Eden Hazard in der 45. Minute. Die West-Londoner feiern ihre fünfte Meisterschaft nach 1955, 2005, 2006 und 2010. Für Coach José Mourinho ist es der insgesamt achte Liga-Titel in 13 Jahren. Bei seiner ersten Amtszeit bei Chelsea zwischen 2004 und 2007 feierte er bereits zweimal die Meisterschaft.

Deutsches 0:10-Debakel gegen Kanada bei Eishockey-WM

Prag (dpa) - Deutschlands Eishockey-Rumpfteam hat beim 0:10 (0:4, 0:5, 0:1) gegen Kanada im zweiten WM-Spiel in Prag ein Debakel erlebt. Am Sonntag nutzten die kanadischen NHL-Superstars vor 15 046 Zuschauern jeden noch so kleinen Fehler des deutschen Teams gnadenlos. Sidney Crosby (9. Minute) Taylor Hall (9./23./40.), Cody Eakin (17./20.), Aaron Ekblad (25.), Claude Giroux (28.), Tyler Ennis (36.) und Matt Duchene (43.) per Penalty trafen. Zum letzten Mal hatte Deutschland bei der WM 2012 in Stockholm beim 4:12 gegen Norwegen zweistellig verloren.

20:26 in Spanien: Handballer mit erster Niederlage in EM-Quali

Leon (dpa) - Die deutschen Handballer haben in der Qualifikation zur EM 2016 ihre erste Niederlage erlitten. Das Team von Bundestrainer Dagur Sigurdsson unterlag am Sonntag in Leon dem WM-Vierten Spanien mit 20:26 (8:11). Dadurch verlor die Auswahl des Deutschen Handballbundes Platz eins in der Gruppe 7 an den punktgleichen Weltmeister von 2013, hat aber weiter gute Chancen auf die EM-Teilnahme. Aus den beiden verbleibenden Spielen im Juni gegen Finnland und Österreich braucht das deutsche Team noch einen Sieg, um sich für das Turnier in Polen zu qualifizieren.

Schröder startet mit Niederlage in zweite NBA-Playoff-Runde

Atlanta (dpa) - Basketball-Nationalspieler Dennis Schröder und die Atlanta Hawks sind mit einer Niederlage in die zweite Runde der NBA-Playoffs gestartet. Die Nummer eins der Eastern Conference verlor am Sonntag überraschend das Heimspiel gegen die Washington Wizards mit 98:104. Schröder kam auf neun Zähler und vier Assists. Spiel zwei der Best-of-Seven-Serie findet am Dienstag erneut in Atlanta statt, danach hat Washington zweimal Heimrecht.

VfB Friedrichshafen zum 13. Mal Meister - Berlin Volleys geschlagen

Friedrichshafen (dpa) - Der VfB Friedrichshafen ist zum 13. Mal deutscher Volleyball-Meister. Der Rekordchampion von Trainer Stelian Moculescu bezwang Titelverteidiger Berlin Volleys am Sonntag im entscheidenden fünften Spiel der "Best of five"-Serie mit 3:1 (25:19, 18:25, 25:20, 26:24). Die Friedrichshafener machten damit vor mit 3804 Zuschauern ausverkauftem Haus das Double perfekt. Die Berliner hingegen erlitten nach zuletzt drei Meisterschaften in Serie einen Dämpfer und beenden die Saison ohne Titel.

Stevens gewinnt das Championat beim Mannheimer Reitturnier

Mannheim (dpa) - Springreiter Mario Stevens aus Molbergen hat das Championat von Mannheim beim internationalen Maimarktturnier gewonnen. Der 32-Jährige ritt am Sonntag als letzter der neun Teilnehmer im Stechen auf Brooklyn in fehlerfreien 39,57 Sekunden über die Ziellinie. Nur knapp geschlagen belegte der Niederländer Gert Jan Bruggink auf Ulke den zweiten Platz. Philipp Weishaupt aus Riesenbeck kam auf Chico auf Rang drei.

Finale bei ATP-Turnier in München wegen Regens auf Montag verschoben

München (dpa) - Das Finale des ATP-Turniers von München zwischen Andy Murray und Philipp Kohlschreiber ist wegen Regens abgebrochen und auf Montag verschoben worden. Beim Stand von 3:2 für den deutschen Tennisprofi im ersten Satz stoppte der Schiedsrichter das am Sonntag bereits um mehr als vier Stunden verschobene Duell. Es soll nun am Montag um 11.00 Uhr fortgesetzt werden.