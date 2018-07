Kohlschreiber verpasst dritten Tennis-Titel in München

München (dpa) - Philipp Kohlschreiber hat seinen dritten Titel beim ATP-Turnier in München knapp verpasst. Der Davis-Cup-Profi verlor am Montag im Endspiel gegen den Weltranglisten-Dritten Andy Murray nach großem Kampf mit 6:7 (4:7), 7:5, 6:7 (4:7). Der Schotte verwandelte nach 3:04 Stunden seinen zweiten Matchball. Das Finale war am Sonntag beim Stand von 3:2 für Kohlschreiber im ersten Satz wegen Regens abgebrochen worden. Schon zuvor hatten beide Spieler stundenlang auf den Beginn warten müssen. Für Murray war es der erste Erfolg auf Sand überhaupt.

Khedira nicht im Real-Kader für Champions-League-Spiel gegen Juve

Madrid (dpa) - Fußball-Weltmeister Sami Khedira steht nicht im Kader von Real Madrid für das Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Juventus Turin. Trainer Carlo Ancelotti verzichtet auf den Mittelfeldspieler für die Partie am Dienstag. Khedira spielt in den Planungen des Italieners ohnehin keine Rolle mehr und hat bereits seinen Abschied vom spanischen Rekordmeister zum Saisonende angekündigt. Interesse an dem Nationalspieler hat schon Bundesligist Schalke 04 geäußert.

Müller legt wegen Zorniger-Äußerung Amt als VfB-Aufsichtsrat nieder

Stuttgart (dpa) - Der ehemalige Nationalspieler Hansi Müller hat sein Mandat als Aufsichtsratsmitglied des VfB Stuttgart mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Das ehemalige Vorstandsmitglied des schwäbischen Fußball-Bundesligisten zog damit die Konsequenz aus dem Wirbel nach seiner Ankündigung, Alexander Zorniger werde den Tabellenletzten in der kommenden Saison trainieren. "Ich bedauere diesen Fehler außerordentlich und habe mich dafür auch bei den Verantwortlichen des Clubs in aller Form entschuldigt", sagte Müller in einer am Montag vom Verein verbreiteten Erklärung.

BVB vorerst ohne Blaszczykowski: Faserriss im Adduktorenbereich

Dortmund (dpa) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund muss mindestens zwei Spiele auf Jakub Blaszczykowski verzichten. Der polnische Nationalspieler zog sich beim 1:1 im Spiel bei 1899 Hoffenheim am vergangenen Wochenende einen Faserriss im Adduktorenbereich zu. Er wird dem Tabellen-Neunten damit in den Partien gegen Hertha BSC und beim VfL Wolfsburg fehlen.

Hoeneß: Gratulation und Dank an Heynckes zum 70. Geburtstag

Berlin (dpa) - Uli Hoeneß hat dem ehemaligen Meister-Trainer Jupp Heynckes zum 70. Geburtstag gratuliert und für dessen Beistand in den vergangenen Monaten gedankt. "In meiner zuletzt schwierigen Lebensphase standest du immer wie ein Fels an meiner Seite", wurde der frühere Manager und Präsident des Fußball-Rekordmeisters Bayern München im Fachmagazin "Kicker" zitiert. Hoeneß verbüßt seit Juni 2014 eine dreieinhalbjährige Haftstrafe wegen Steuerhinterziehung. Seit Januar ist der 63-Jährige Freigänger und engagiert sich im Nachwuchsbereich des FC Bayern. Heynckes feiert am Samstag seinen Geburtstag.

Effenberg übt Kritik an Guardiola - Von Ancelotti "aufs Kreuz gelegt"

München (dpa) - Der frühere Bayern-Kapitän Stefan Effenberg sieht die taktische Ausrichtung der Münchner unter Trainer Pep Guardiola mitunter kritisch. "Heute hat Bayern 65 oder 70 Prozent Ballbesitz und will in jedem Fall eine offensive Macht darstellen. Im Halbfinale 2014 ging das in Madrid und zu Hause schief. Carlo Ancelotti hat damals eine taktische Meisterleistung vollbracht und Pep Guardiola aufs Kreuz gelegt", sagte Effenberg dem Fachmagazin "Kicker".

Zwei Spiele Sperre für Bochumer Profi Bulut

Bochum (dpa) - Zweitligist VfL Bochum muss in den kommenden beiden Saisonspielen auf Onur Bulut verzichten. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) belegte den Offensivspieler "wegen einer Tätlichkeit gegen den Gegner in einem leichteren Fall" mit einer zweiwöchigen Sperre, hieß es in einer DFB-Mitteilung am Montag. Bulut war in der 18. Minute des Punktspiels beim VfR Aalen am vorigen Sonntag von Schiedsrichter Bastian Dankert (Rostock) des Feldes verwiesen worden. Der Spieler und der Verein haben dem Urteil bereits zugestimmt. Damit ist es rechtskräftig.

Golfstar Rory McIlroy gewinnt Matchplay Championship

San Francisco (dpa) - Der Golf-Weltranglistenerste Rory McIlroy hat die Matchplay Championship gewonnen. Einen Tag vor seinem 26. Geburtstag setzte sich der Nordire am Sonntag (Ortszeit) im Finale gegen Gary Woodland aus den USA durch und kassierte damit einen Siegerscheck von 1,57 Millionen Dollar. Der deutsche Golfprofi Martin Kaymer war bereits nach der Gruppenphase ausgeschieden.

NBA-Titelfavorit Golden State siegt im ersten Playoff gegen Memphis

Oakland (dpa) - NBA-Titelfavorit Golden State Warriors ist mit einem souveränen Heimsieg in die zweite Playoff-Runde gestartet. Der Vorrundenbeste der nordamerikanischen Basketball-Profiliga bezwang am Sonntag (Ortszeit) die Memphis Grizzlies mit 101:86. Bester Werfer der Gastgeber war Stephen Curry mit 22 Punkten. Medienberichten zufolge soll die Wahl des 27-Jährigen zum wertvollsten Spieler dieser NBA-Saison bereits feststehen. Für die Gäste steuerte Marc Gasol 21 Zähler bei.