New York (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon reist zu den Feierlichkeiten zum Sieg über die Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg nach Moskau. Bans Sprecher Stéphane Dujarric teilte am Montag offiziell mit, dass der UN-Generalsekretär am 9. Mai von Russlands Präsident Wladimir Putin empfangen werde. Zuvor werde Ban am 7. Mai in Danzig den polnischen Präsidenten Bronislaw Komorowski und am 8. Mai in Kiew den ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko treffen. Über eine Teilnahme Bans an den Feierlichkeiten in Moskau war zuvor bereits spekuliert worden.

