Köln (SID) - Der FC Ingolstadt kann zum Abschluss des 31. Spieltags der 2. Fußball-Bundesliga den Aufstieg so gut wie perfekt machen. Gewinnen die Schanzer gegen den 1. FC Nürnberg, hat der Spitzenreiter bei drei noch ausstehenden Spielen neun Punkte Vorsprung auf Darmstadt 98 auf dem Aufstiegs-Relegationsplatz. Angepfiffen wird die Partie um 20.15 Uhr.

Wenn das Wetter mitspielt, soll beim ATP-Turnier in München ab 11.00 Uhr das Endspiel zwischen Philipp Kohlschreiber und dem topgesetzten Weltranglistendritten Andy Murray aus Großbritannien fortgesetzt werden. Das Match war am Sonntag wegen anhaltender Regenfälle beim Stand von 3:2 für Kohlschreiber abgebrochen worden.

Bei der Eishockey-WM in Tschechien kommt es um 16.15 Uhr in der Vorrundengruppe B zum Top-Duell zwischen Titelverteidiger Russland und dem Olympiavierten USA. Beide Teams konnten ihren ersten beiden Spiele bei der Endrunde gewinnen. Außerdem trifft Norwegen auf Finnland, in der deutschen Gruppe A trifft Titelkandidat Schweden auf Lettland und Olympiasieger Kanada bekommt es mit Gastgeber Tschechien zu tun.