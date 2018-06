Berlin (dpa) - Für den längsten Streik in der Geschichte der Deutschen Bahn ist aus Sicht der Lokführergewerkschaft das Bundesunternehmen selbst verantwortlich. "Die Eskalation verursacht die Deutsche Bahn AG", sagte der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, Claus Weselsky, in Berlin. Im Tarifkonflikt verhandele der Arbeitgeber, ohne ein Ergebnis zu wollen. Weselsky wies Kritik aus der Bundesregierung an dem Ausstand zurück. Er soll im Personenverkehr in der kommenden Nacht beginnen und sechs Tage dauern. Der Güterverkehr wird ab heute 15 Uhr bestreikt.

