Washington (AFP) Gerüchte über Polizeischüsse auf einen jungen Afroamerikaner haben in der US-Ostküstenstadt Baltimore kurzzeitig Ängste vor neuen Ausschreitungen geschürt. Polizeieinheiten marschierten am Montag im Problemstadtteil West Baltimore auf, der vor einer Woche von schweren Krawallen erschüttert worden war. Medienberichten zufolge forderten die Beamten die Menge über Lautsprecher auf, eine Kreuzung in dem Viertel zu verlassen. Auch Pfefferspray sei zum Einsatz gekommen.

