Washington (AFP) Im US-Bundesstaat Texas sind zwei Verdächtige erschossen worden, die offenbar einen Anschlag auf eine Ausstellung von Mohammed-Karikaturen verüben wollten. Die beiden Angreifer hätten am Sonntag das Feuer auf das Curtis Culwell Center in Garland eröffnet, in dem die Veranstaltung stattfand, sagten Sicherheitskräfte dem örtlichen Fernsehsender WFAA. Mitorganisatorin Pamela Geller bestätigte den Anschlag über den Kurznachrichtendienst Twitter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.