Kathmandu (AFP) US-Militärhubschrauber haben am Montag mit ihren Erkundungsflügen über abgelegene Kastrophengebiete in Nepal begonnen. Neun Tage nach dem Erdbeben in dem Himalaya-Staat startete der Einsatz der Helikopter, um die Gebiete auszumachen, die am dringendsten Hilfe brauchen, wie ein US-Botschaftsvertreter der Nachrichtenagentur AFP sagte. Die am Sonntag eingetroffenen vier Osprey-Flugzeuge, die vertikal starten und landen können, sowie eine Militärmaschine vom Typ C-17 seien dagegen noch nicht im Einsatz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.