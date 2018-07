Washington (AFP) Washington hat Berichte über Dutzende zivile Todesopfer bei US-Luftangriffen im Norden Syriens zurückgewiesen. Die USA hätten am Donnerstag Luftangriffe in der Umgebung von Birmhahle geflogen, teilte das US-Zentralkommando am Sonntag (Ortszeit) in Washington mit. Dabei seien Stellungen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) getroffen und mehr als 50 IS-Kämpfer getötet worden, erklärte Zentralkommando-Sprecher Curt Kellogg. Derzeit lägen "keine Hinweise" vor, dass es bei den Bombardements zivile Opfer gegeben habe.

