Bonn (SID) - Die Telekom Baskets Bonn und ratiopharm Ulm eröffnen am Mittwoch (18.30 Uhr/Sport1 und telekombasketball.de) die Play-offs der Basketball-Bundesliga. Ende der vergangenen Woche waren die Teams an gleicher Stelle aufeinandergetroffen, wie im ersten Saisonduell hatten die Süddeutschen auch zum Abschluss der Hauptrunde das bessere Ende für sich.

"In der Saison zweimal gegen Ulm zu verlieren und jetzt den Heimvorteil auf der eigenen Seite zu haben: Mehr Motivation kann es für uns nicht geben", sagte Baskets-Guard Andrej Mangold vor dem Viertelfinalauftakt. Bonn und Ulm müssen in der Meisterrunde früher als die übrigen Teams ran, da die Halle der Telekom Baskets am Wochenende belegt ist.

Ulms Trainer Thorsten Leibenath gefällt das. "Ich bin sehr froh, dass die Play-offs für uns schon am Mittwoch beginnen. Ärgerlich ist dagegen die Pause von sechs Tagen zwischen Spiel zwei und drei", sagte der Headcoach. Dann kehren Bonn (4. der Hauptrunde) und Ulm (5.) in den "richtigen" Spielrhythmus zurück.

Im ersten Aufeinandertreffen will Ulm seine Siegesserie gegen Bonn ausbauen: "In den Play-offs herrscht ein anderer Vibe, der Druck wächst", sagte Nationalspieler Tim Ohlbrecht: "In so einer Atmosphäre tun sich erfahrene Mannschaften leichter. In unserem Team bringen aber nicht nur die ausländischen, sondern auch die deutschen Spieler viel Routine mit. Die Jungs wissen, wie der Hase läuft."

Bonns Trainer Mathias Fischer hat seine Lehren aus den beiden Niederlagen gegen Ulm gezogen: "Wir wissen sehr genau, wo ihre Stärken liegen und welche taktischen Überlegungen unsererseits auf dem Feld nicht funktioniert haben."