Berlin (AFP) Der Bundestag wird künftig Plenardebatten im Internet mit Gebärdensprache und Untertiteln übertragen. Das neue Angebot solle noch in diesem Jahr probeweise anlaufen, erklärte das Parlament am Dienstag in Berlin. Neben den Debatten im Bundestagsplenum sollen auch Sonderveranstaltungen wie etwa Gedenkstunden von Gebärdendolmetschern begleitet werden.

