Berlin (AFP) In Westeuropa wird der 8. Mai 1945 als "Tag der Befreiung" gefeiert, in Russland gilt dagegen der 9. Mai als "Tag des Sieges" - dabei wurde die Kapitulation bereits am 7. Mai besiegelt. An diesem Tag unterzeichnete Generaloberst Alfred Jodl im Auftrag von Großadmiral Karl Dönitz, der nach dem Suizid von Adolf Hitler am 30. April 1945 in Berlin das Oberkommando der Wehrmacht übernommen hatte, am frühen Morgen im Hauptquartier der Alliierten Streitkräfte in Reims die bedingungslose Kapitulation der deutschen Truppen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.