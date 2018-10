Brüssel (AFP) Das vom Staatsbankrott bedrohte Griechenland rutscht immer tiefer in die Krise. Während Finanzminister Giannis Varoufakis angesichts akuter Geldnot in Europas Hauptstädten Unterstützung suchte, senkte die EU-Kommission am Dienstag ihre Wachstumsprognose für das Land. Überdies zeigten sich Varoufakis und Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) skeptisch hinsichtlich eines Durchbruchs im Schuldenstreit bis zum Treffen der Euro-Länder am Montag.

