Washington (AFP) Siebzig Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat die "Monuments Men"-Stiftung fünf von US-Soldaten illegal mitgebrachte Gemälde an ihre rechtmäßigen Besitzer in Deutschland zurückgegeben. Die Kunstwerke seien die "Spitze des Eisbergs der hunderttausenden Gemälde und anderer Kulturgüter, die seit dem Zweiten Weltkrieg noch immer vermisst werden", erklärte Stiftungsgründer Robert Edsel am Dienstag. Die "Monuments Men" waren eine US-Spezialeinheit, die während des Weltkriegs Kunstschätze schützen sollte. Hollywoodstar George Clooney hatte der Truppe mit seinem gleichnamigen Film vergangenes Jahr ein Denkmal gesetzt.

