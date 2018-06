Frankfurt/Main (AFP) Die Streiks der Pilotengewerkschaft Cockpit haben den Gewinn der Lufthansa im ersten Quartal 2015 um 42 Millionen Euro geschmälert. Dennoch schrieb die größte deutsche Fluggesellschaft von Januar bis März schwarze Zahlen und verbuchte unter dem Strich 425 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Frankfurt am Main mitteilte. Im ersten Quartal des Vorjahres hatte die Lufthansa ein Minus von 252 Millionen Euro gemacht.

