Kassel (AFP) Das Bundessozialgericht (BSG) in Kassel hat Flüchtlingskindern ohne Eltern den Bezug von Kindergeld erleichtert. Die Leistung dürfe in diesen Fällen nicht von einer Erwerbstätigkeit abhängig gemacht werden, entschied das BSG am Dienstag. Das Urteil entlastet auch die Kommunen, die sich um diese Kinder kümmern. (Az. B 10 KG 1/14 R)

