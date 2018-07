München (AFP) Im Prozess gegen den Ko-Chef der Deutschen Bank, Jürgen Fitschen, hat die Staatsanwaltschaft der Deutschen Bank das gezielte Vorenthalten von Akten vorgeworfen. Das Geldhaus habe unter Verantwortung von Fitschen und dessen Vorgänger Josef Ackermann versucht, eine Aktenherausgabe an die Anklagebehörde zu verhindern, sagte Staatsanwalt Stephan Necknig am Dienstag am zweiten Tag des Prozesses wegen versuchten Prozessbetrugs vor dem Landgericht München I.

