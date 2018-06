München (AFP) Sänger Udo Lindenberg erinnert sich noch an eine ganz besondere Arbeitsteilung in einer WG mit Komiker Otto Waalkes und seinem Musikerkollegen Marius Müller-Westernhagen. "Otto hat meist den Abwasch gemacht. Ich übernahm lieber andere Jobs - wie Haschisch auf dem Kiez holen", sagte der 68-Jährige in einem am Dienstag vorab veröffentlichten Interview mit dem Magazin "Donna". Einmal sei ihm dabei für 20 Mark Blumenerde angedreht worden - "unvergesslich".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.