Schwenningen (SID) - Nach einer enttäuschenden Spielzeit basteln die Schwenninger Wild Wings weiter eifrig an einer erfolgreichen Zukunft in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Am Dienstag gaben die Schwarzwälder die Verpflichtung des schwedischen Stürmers Andreé Hult (27) bekannt, der einen Jahresvertrag beim Tabellenletzten der abgelaufenen Saison erhält.

"Er ist ein technisch kompletter Spieler und zudem ein guter Schlittschuhläufer. Andreé hat in den vergangenen zwei Jahren sehr gute Leistungen gezeigt", sagte Schwenningens neuer Trainer Helmut de Raaf. Hult kommt vom schwedischen Zweitligisten Timrå IK.