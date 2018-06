Brüssel (AFP) Die EU-Kommission hat ihren Wachstumsausblick für das vom Staatsbankrott bedrohte Griechenland deutlich gesenkt. In ihrer am Dienstag veröffentlichten Frühjahrsprognose sagt sie für das laufende Jahr nur noch ein Plus der Wirtschaftsleistung um 0,5 Prozent voraus - noch Anfang Februar hatte Brüssel 2,5 Prozent erwartet. Die Wachstumsaussichten für 2016 wurden von 3,6 auf 2,9 Prozent gesenkt.

