Paris (AFP) In Frankreich haben zahlreiche Journalistinnen öffentlich die fortwährenden und teils eindeutig sexistischen Übergriffe männlicher Politiker beklagt. Auf der Titelseite der Tageszeitung "Libération" forderten die rund 40 Unterstützerinnen am Dienstag in einer Petition unter dem Titel "Pfoten weg!" ein Ende des "schlüpfrigen Paternalismus" gegenüber weiblichen Journalisten. An dem Aufruf beteiligten sich Mitarbeiterinnen vieler großer Medien des Landes, wie den Zeitungen "Le Monde" und "Libération", den Sendern TF1 und France Inter sowie der Nachrichtenagentur AFP.

