Zürich (AFP) Die geplante Megafusion der beiden Zementriesen Holcim aus der Schweiz und Lafarge aus Frankreich hat eine weitere wichtige Etappe genommen. Die Kartellbehörden in den USA und in Kanada gaben grünes Licht; damit seien alle notwendigen behördlichen Zustimmungen erteilt, erklärten Holcim und Lafarge in der Nacht zum Dienstag. Nun müssen sich noch mindestens zwei Drittel der Anteilseigner einverstanden erklären, die außerordentliche Hauptversammlung ist am Freitag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.