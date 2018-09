Paris (AFP) Ein mehr als 3000 Jahre altes und äußerst seltenes Grabtuch aus Ägypten wird am 18. Juni in Paris versteigert. Wie das Auktionshaus Piasa am Dienstag mitteilte, handelt es sich bei der Versteigerung um eine Premiere: Weltweit gibt es demnach nur 22 bekannte Grabtücher aus der XVIII. ägyptischen Dynastie (1400 bis 1300 Jahre vor Christi), die meisten von ihnen befinden sich in berühmten Museen wie etwa dem Pariser Louvre oder dem New Yorker Metropolitan Museum of Art.

