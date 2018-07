Paris (AFP) Hygieneprodukte für Frauen sind in französischen Supermärkten im Schnitt um rund vier Prozent teurer als vergleichbare Angebote für Männer. Zu diesem Schluss kam der Internet-Vergleichsdienst MonsieurDrive.com in einer am Dienstag veröffentlichten Studie. Für die Erhebung verglich MonsieurDrive.com im März die Preise von 26 Produkten für Frauen und 26 Produkten für Männer, die 2200 Filialen von sieben Supermarktketten im Internet anboten. Demnach kostete ein "rosa" Einkaufskorb mit gebräuchlichen Hygieneartikeln für Frauen 35,40 Euro, ein "blauer" Korb mit vergleichbaren Waren für Männer kam auf 33,90 Euro.

