Rio de Janeiro (SID) - Der Hoffenheimer Roberto Firmino und Luiz Gustavo vom VfL Wolfsburg stehen im Kader der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft für die Copa America. Nationaltrainer Carlos Dunga berief die beiden Bundesligaprofis am Dienstag in das 23-köpfige Aufgebot der Selecao für die Kontinentalmeisterschaft in Chile (11. Juni bis 4. Juli).

WM-Teilnehmer Dante von Bayern München wurde dagegen wie schon bei den letzten Länderspielen nicht nominiert. Zudem verzichtet der ehemalige Bundesliga-Profi Dunga auf den verletzten Mittelfeldspieler Oscar (FC Chelsea).