München (SID) - Stürmer Robert Lewandowski vom deutschen Fußball-Rekordmeister Bayern München wird in erster Linie selbst über seinen Einsatz im Halbfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und ZDF) beim FC Barcelona entscheiden. Trainer Pep Guardiola kündigte ein Gespräch mit dem Polen für Dienstagabend an, "ich will wissen, wie er sich mit der Maske fühlt". Der 26 Jahre alte polnische Nationalspieler hatte vor Wochenfrist im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Borussia Dortmund schwere Gesichtsverletzungen erlitten.

"Ich brauche elf Spieler, die zu 100 Prozent fit sind. Aber wenn er fit ist, wird er spielen", sagte Guardiola. Lewandowski selbst hofft, mit der Spezialmaske, die er am Dienstagabend auch beim Abschlusstraining im Camp Nou trug, auflaufen zu können. "Wir schauen morgen", ließ sich der Ex-Dortmunder vor dem Abflug entlocken, verbreitete aber Zuversicht: "Im Moment passt alles."

Dagegen fehlt den Bayern Sebastian Rode, der mit einem Muskelfaserriss in der Gesäßmuskulatur ausfällt. Nicht dabei ist erwartungsgemäß auch Franck Ribéry. Der 32-jährige Franzose laboriert immer noch an den Folgen einer Sprunggelenkverletzung vom 11. März und reiste nicht mit an. Guardiola fehlen bei seinem Ex-Klub außerdem Superstar Arjen Robben, Holger Badstuber und David Alaba.