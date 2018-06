Turin (dpa) - Nach der vierten Meisterschaft in Serie (A) träumt Juventus Turin vom nächsten Coup: Erstmals seit zwölf Jahren möchte Italiens Fußball-Rekordchampion wieder ins Endspiel der Champions League einziehen.

Doch genau das will Titelverteidiger Real Madrid verhindern: Die «Königlichen» sind vor dem Halbfinal-Hinspiel in Turin selbstbewusst. Weltmeister Toni Kroos steht im Kader, sein Landsmann Sami Khedira muss zuschauen. Real-Trainer Carlo Ancelotti setzt den deutschen Nationalspieler nicht einmal auf die Ersatzbank.

Das Finale am 6. Juni in Berlin reizt die beiden großen Traditionsvereine: Juve stand 2003 zum bisher letzten Mal im Endspiel. Im Finale scheiterte die «alte Dame» im Elfmeterschießen ausgerechnet am - damals von Ancelotti trainierten - AC Mailand. Und die Stars aus der spanischen Hauptstadt wollen das Kunststück vollenden, das noch nie einem Club glückte: die Trophäe in der «Königsklasse» zweimal nacheinander gewinnen. «Es ist unser großes Ziel, das in diesem Jahr zu schaffen», sagte Real-Regisseur Kroos.

Juve gilt im Halbfinale als Außenseiter. Gegner Real sowie Bayern München und der FC Barcelona im zweiten Halbfinale (Mittwoch) werden höher gewettet. Doch vielleicht ist genau das die Chance der Italiener. «Wir haben vielleicht nicht die großen Stars wie die anderen Teams», gab Routinier Andrea Pirlo zu. «Wir bilden jedoch eine kompakte Einheit», sagte der 35-Jährige, der Juves Chancen bei «50 Prozent» sieht.