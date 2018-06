Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 bereitet sich in Velden am Wörthersee auf die neue Saison vor. Vom 5. bis 15. Juli logieren die Königsblauen im Falkensteiner Schlosshotel. Bereits 2012 und 2013 hatten die Schalker während der Saisonvorbereitung in Kärnten Quartier bezogen. Im Rahmen ihres Trainingslagers bestreiten die Knappen zwei Testspiele gegen den österreichischen Bundesligisten Wolfsberger AC (10. Juli) und den italienischen Erstligisten Udinese Calcio (14. Juli).