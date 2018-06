Berlin (dpa) - Unionsfraktionsgeschäftsführer Michael Grosse-Brömer wirft der SPD in der Debatte über den BND-Skandal Hysterie vor. Die Arbeit von Nachrichtendiensten eigne sich nicht für Wahlkämpfe und auch nicht dafür, Umfragewerte zu verbessern, sagte der CDU-Politiker in Berlin. "Die SPD-Umfragewerte steigen nicht, aber manchmal die Nervosität", sagte er mit Blick auf Umfragen in der Wählergunst, dort verharrt der Koalitionspartner bei 25 Prozent. Vizekanzler Sigmar Gabriel hatte erklärt, die BND-Affäre sei "ein Geheimdienstskandal, der geeignet ist, eine sehr schwere Erschütterung auszulösen".

