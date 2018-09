Berlin (dpa) - Norwegen bietet Müttern laut einer Studie die beste Lebenssituation weltweit. In ihrem Bericht namens "State of the World's Mothers" vergleicht die Kinderrechtsorganisation Save the Children die Lebenssituation von Müttern in 179 Ländern in punkto Gesundheit, Kindersterblichkeit, Schulbildung, Einkommen und politische Einflussnahme von Frauen. Deutschland liegt unverändert auf Platz acht. Schlusslicht auf der Liste ist Somalia.

