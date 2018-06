London (AFP) Die britische Presse hat die Namenswahl für die neugeborene Tochter von Prinz William und seiner Frau Kate begrüßt. "Charlotte Elizabeth Diana: Ein Name, um die Frauen in Williams Leben zu ehren", schrieb die Zeitung "The Times" auf ihrer Titelseite am Dienstag. Besonders die Wahl des dritten Vornamens als Tribut an Williams jung verunglückte Mutter Diana wurde von den Zeitungen gewürdigt. "Für die Mutter, die er verlor", titelte die "Daily Mail" über großen Bildern von Diana und der kleinen Prinzessin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.