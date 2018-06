London (AFP) Im Endspurt vor der Parlamentswahl in Großbritannien am Donnerstag haben Premierminister David Cameron und sein größter Rivale Ed Miliband noch einen letzten Kraftakt im Werben um Wählerstimmen unternommen. Cameron startete am Dienstag eine 36-Stunden-Wahlkampftour, bei der er auch nachts im Einsatz sein wollte. Miliband wollte sich Medienberichten zufolge um Unterstützung der Gewerkschaften bemühen.

