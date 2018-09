Kiel (SID) - Der noch amtierende Champions-League-Sieger SG Flensburg-Handewitt rüstet für die kommende Handball-Saison kräftig auf. In Mittelmann Rasmus Lauge (23) und Kreisläufer Henrik Toft Hansen (28) verstärken zwei dänische Nationalspieler die Norddeutschen zur kommenden Spielzeit. Beide Zugänge erhalten in Flensburg einen Drei-Jahres-Vertrag.

"Da wir auch in der nächsten Saison in allen drei Wettbewerben mit extrem hoher Belastung vertreten sein werden, gibt uns diese Ergänzung die Möglichkeit, die genannte Belastung in Abwehr und im Angriff auf mehrere Schultern zu verteilen", sagte Flensburgs Geschäftsführer Dierk Schmäschke.

Lauge wechselt vom Rekordmeister THW Kiel zum Bundesliga-Rivalen nach Flensburg, Hansen zieht es aus persönlichen Gründen vom HSV Handball weiter in den Norden. Hansens Freundin Ulrika Agren, Kreisläuferin des Bundesligisten Buxtehuder SV, ist schwanger, und das gemeinsame Kind soll in Dänemark zur Welt kommen.

Lauge, 2012 mit Dänemark Europameister, konnte sich bei den Zebras unter anderem wegen zweier Kreuzbandrisse nie gegen die große Konkurrenz mit Joan Canellas und Domagoj Duvnjak durchsetzen. "Er benötigt als junger Spieler aber mehr Spielpraxis für seine weitere Entwicklung. Deshalb haben wir seinem Wunsch entsprochen und wünschen ihm viel Glück", sagte THW-Manager Thorsten Storm.