Rom (AFP) Eine landesweite Protestaktion gegen die geplante Bildungsreform in Italien hat am Dienstag das gesamte Schulwesen des Landes praktisch zum Erliegen gebracht. Zehntausende Demonstranten, vor allem Lehrer und Schüler, versammelten sich zu Kundgebungen in zahlreichen Städten und protestierten gegen die von der Regierung von Ministerpräsident Matteo Renzi initiierte Reform der staatlichen Schulen. Zu dem Proteststreik hatten die wichtigsten Gewerkschaften sowie Lehrer- und Elternverbände aufgerufen.

