Rom (AFP) Im Mittelmeer hat es offenbar erneut ein tödliches Flüchtlingsunglück gegeben. Etwa 40 Menschen seien beim Untergang ihres Schlauchbootes ums Leben gekommen, berichteten Überlebende nach Angaben der Nichtregierungsorganisation Save the Children am Dienstag. Im Mittelmeer hatte es in den vergangenen Wochen mehrere Flüchtlingsdramen gegeben, bei denen hunderte Menschen ertranken.

