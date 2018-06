Amman (AFP) Mehr als 10.000 Soldaten aus 18 arabischen und westlichen Ländern haben am Dienstag in Jordanien eine gemeinsame Militärübung begonnen. Das jährlich stattfindende Manöver "Eager Lion" soll zwei Wochen dauern und fällt in eine Zeit erhöhter Spannungen in der Region. An der zum fünften Mal organisierten Übung nehmen neben den USA und Jordanien auch Truppen aus Ägypten, Frankreich, Irak, Italien, Katar, Libanon, Pakistan, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten teil.

