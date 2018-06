Doha (AFP) Der Golfstaat Katar hat Vorwürfe wegen schlechter Behandlung ausländischer Arbeiter entschieden zurückgewiesen. Auf den Baustellen für die Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar seien bislang keine Arbeiter schwer verletzt worden oder sogar zu Tode gekommen, sagte der Präsident des Organisationskomitees, Hassan Al-Thawadi, am Montag in Doha. Das Golfemirat steht wegen der Arbeitsbedingungen für Gastarbeiter in der Kritik, seit dem Wüstenstaat die Fußballweltmeisterschaft im Jahr 2022 zuerkannt wurde.

